Minder grote gezinnen in Zeeland

In Zeeland neemt het aantal gezinnen met kinderen snel af, sneller dan in de rest van het land, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Ook het aantal grote gezinnen daalt sneller dan elders in ons land.

In tien jaar tijd is het aantal Zeeuwse gezinnen met kinderen van 37.000 naar 33.000 gedaald, een daling van maar liefst 11 procent, tegen een daling van 5 procent in Nederland als geheel. Dat meldt Omroep Zeeland.

Dezelfde trend ziet het Centraal Bureau voor de Statistiek bij grote, jonge gezinnen: families met drie of meer kinderen, van wie de jongste niet ouder is dan 5 jaar. In 2009 had Zeeland nog 4000 van die grote, jonge gezinnen, nu zijn dat er nog 3550.

In Kapelle, rekent de regionale omroep voor, ging dat aantal harder omlaag dan het Zeeuwse gemiddelde: van 172 naar 131 gezinnen. En ook in het reformatorische bolwerk Tholen zijn nu beduidend minder jonge grote gezinnen dan tien jaar geleden: 388 in 2009, tegen 336 nu.

Refo-gezinnen

Toch heeft Zeeland nog altijd méér gezinnen in deze categorie dan de rest van Nederland: 11 tegen 9 procent. Dat komt door de vele reformatorische en andere christelijke gezinnen. Een gemiddeld Zeeuws refo-gezin heeft drie, een gemiddeld Zeeuws gezin twee jonge kinderen. Maar gezinnen met drie of meer thuiswonende kinderen verliezen terrein, vooral in Kapelle, op Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland en in Hulst en Terneuzen.

Bevolkingskrimp trof in 2017 bijna honderd van de 388 Nederlandse gemeenten, een jaar later zwakte dat iets af, naar 74 van de toen nog 380 gemeenten. Jongeren en gezinnen trekken op de stad aan, ouderen blijven achter. Het zet de leefbaarheid en voorzieningen onder druk: openbaar vervoer, winkels, bibliotheek, sportclub, waardedaling van huizen, leegstand, werkloosheid, leerlingental.

Het voortgezet onderwijs in Nederland verliest tot 2028 12 procent van de leerlingen. Minister Slob van Onderwijs maakte in juli bekend 48 miljoen euro vrij te willen spelen voor scholen in plattelandsregio’s. Hij benoemde adviseurs die geïsoleerde scholen begeleiden. „Het voortbestaan is essentieel voor de bereikbaarheid in het onderwijs en de leefbaarheid in dunbevolkte gebieden”, zei Slob.

Krimp

Scholen kunnen in 2020 (fusie)plannen indienen. Op tien plekken buiten de Randstad dreigt voortgezet onderwijs te verdwijnen. In het najaar wordt duidelijk welke scholen er precies meer geld krijgen.

De grootste krimp is er aan de randen: Noordoost-Friesland, Noord- en Oost-Groningen, de Achterhoek, Zuidelijk Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. De regio’s direct aangrenzend zijn ook kwetsbaar. De cijfers voor het Zeeuws-Vlaamse Hulst passen in het beeld. Daar nam het aandeel van gezinnen met kinderen in tien jaar tijd af met 19 procent.

Buurgemeente Sluis blijft niet achter met een daling van 18 procent. Opvallend genoeg neemt juist het aantal grote gezinnen met jonge kinderen in Sluis wél toe, tegen de trend in: van 140 naar 143, in tien jaar.

In de knel

De Nederlandse bevolking als geheel groeit, maar dan vooral door immigratie, nog maar beperkt door geboorten. Reden tot zorg, zegt demograaf Jan Latten. Hij ziet jongeren in de knel komen. „Het gaat de verkeerde kant op in Nederland, en daar wordt te laconiek op gereageerd. Een hele generatie durft de stap naar kinderen steeds minder aan. Dat zie je terug. Het kindertal in Nederland daalt al jaren, zakte na de recessie in 2008 in van 1,8 naar 1,6. Opvallend is dat het niet meer omhoog is gegaan.”

Hoe komt dat? „Een op de vijf mensen kampt met baanonzekerheid, doet tijdelijk werk. Juist in de fase van gezinsvorming hebben jonge mensen moeite een huis te vinden. De overheid frustreert met haar economisch beleid jonge mensen in hun levensloop, niet bewust, maar dat is wel het effect van het huidige beleid dat stuurt op toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Die onzekerheid slaat gelovige Zeeuwen, vermoed ik, niet over.”