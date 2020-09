Minder forenzen in treinen NS door thuiswerken

Door de coronacrisis zijn veel meer mensen thuis gaan werken, waardoor het aantal treinreizigers ten opzichte van vorig jaar deze tijd flink is gedaald. Het aantal mensen dat in hun vrije tijd de trein neemt voor een uitstapje neemt weer toe, maar de forens blijft thuis, stelt de NS.

Vorig jaar waren er aan het einde van de vakantieperiode zo’n 1,3 miljoen reizigers per dag. Dit jaar is het aantal ongeveer 600.000, zegt een woordvoerder van de NS. „We zien nu tussen de 40 en 45 procent van het normale aantal reizigers”, zegt Tjalling Smit, lid van de Raad van Bestuur. „Het is nog steeds vooral vrijetijdsverkeer. Reizigers die om een zakelijke reden de trein pakken of om van huis naar het werk te komen, zien we veel minder in de trein.”

NS zegt blij te zijn dat mensen de trein weer weten te vinden voor vooral vrijetijdsverkeer. „Maar dat mensen goed gehoor geven aan de oproep om thuis te werken, betekent wel wat voor onze inkomsten. En dat blijft nog wel even zo”, stelt Smit.

Wegens corona daalde het aantal reizigers in maart in rap tempo tot een dieptepunt in april. Op sommige dagen werd slechts 9 procent van het aantal treinreizen gemaakt, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.