Minder echtscheidingen waarbij de rechter uitspraak doet

Bij steeds minder Nederlandse echtscheidingen is de rechter nodig voor een uitspraak. Dat concludeert de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), die er onderzoek naar liet doen. Bij 6 procent van de echtscheidingen is een uitspraak van de rechter nodig, terwijl dat in 2011 nog op 31 procent lag.

De vereniging peilde onder 527 personen die in de afgelopen twee jaar zijn gescheiden of hun relatie hebben verbroken, op welke manier dat gebeurde en welke hulp zij inschakelden.

„Uit de resultaten kunnen we concluderen dat het in verreweg de meeste gevallen lukt om een scheiding in goed overleg te begeleiden op zowel emotioneel als juridisch vlak”, zegt voorzitter Alexander Leuftink van de vFAS. „Mediation lijkt daarbij steeds belangrijker te worden. Dat vind ik een enorme winst van de afgelopen jaren.”

Een van de grootste zorgen bij personen die de afgelopen twee jaar een echtscheiding hebben aangevraagd is de huisvesting, stelt de vFAS. Ruim een derde van de respondenten uit het onderzoek noemt woningproblematiek als obstakel.