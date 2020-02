Minder doden op spoor, maar zorgen om ‘slalomgedrag’

Op spooroverwegen vielen vorig jaar negen doden en raakten drie mensen zwaargewond. In totaal waren er 42 botsingen. Dat meldt ProRail. Hoewel er minder dodelijke slachtoffers vielen dan in 2018 zijn er bij het spoorbedrijf zorgen over het ‘slalomgedrag’ van weggebruikers.

Volgens ProRail zijn op de toezichtcamera’s geregeld slalommende verkeersdeelnemers te zien. Auto’s, brommers, fietsers en voetgangers die nog snel even willen oversteken voordat de bomen gesloten zijn. Dit is levensgevaarlijk, aldus het bedrijf. „Bewaar je slalomgedrag voor de piste en blijf gewoon wachten als de lichten beginnen te knipperen en de bellen gaan rinkelen. Er vallen geregeld doden doordat mensen geen geduld hebben”, aldus ProRail.

Risicovol gedrag op overwegen is wettelijk verboden. De boete hiervoor kan oplopen tot 240 euro voor een auto of motor. Voor bromfietsers is dit 160 euro, voor fietsers 95 euro en voetgangers betalen 70 euro.

„Overwegen passen niet in ons toekomstbeeld. ProRail wil daarom het aantal overwegen verder terugdringen door ze op te heffen en waar het kan ze te vervangen door een tunnel of een brug. En door mensen te blijven vertellen hoe ze veilig kunnen oversteken”, zegt Anne Zwiers, directeur overwegen bij ProRail.