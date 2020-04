Minder dan 900 coronapatiënten op de intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot onder de 900. Het zijn er nu 861. Dat zijn er 44 minder dan op maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Precies een week geleden lagen nog 1087 coronapatiënten op de ic. Exact drie weken geleden, op dinsdag 7 april, telden de ic’s zelfs 1424 coronapatiënten. Dat was de piek tot nu toe.

Van de Nederlandse ic-patiënten met het coronavirus liggen er momenteel 832 in Nederland, 41 minder dan maandag. Verder verblijven 29 Nederlandse patiënten op intensivecareafdelingen in Duitsland. Dat zijn er drie minder dan maandag. Een van hen is overleden, de andere twee zijn terug in Nederland.

Ook liggen er 399 mensen met andere aandoeningen op de ic’s. Dat zijn er 32 meer dan maandag. „Een goed teken”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Normaal gesproken liggen namelijk ongeveer 800 mensen op de ic’s. Artsen denken dat in de afgelopen weken veel minder mensen in ziekenhuizen zijn gekomen, waaronder ook patiënten met acute klachten. Ziekenhuizen vrezen dat er een ‘stuwmeer’ aan uitgestelde zorg aankomt en willen die reguliere zorg langzaamaan hervatten.

Het LCPS verwacht dat het aantal coronapatiënten op de ic’s in de komende weken daalt richting de 500. Het aantal niet-covid-patiënten zal waarschijnlijk juist stijgen richting de 800.

Kuipers waarschuwde nogmaals tegen een te snelle versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus. „Volgens het RIVM heeft 4 procent van de Nederlanders het coronavirus gehad en 96 procent nog niet. Als bij een tweede golf niet 4 maar 8 procent van de mensen besmet raakt, wordt het hier heel anders”.