Minder dan 500 coronapatiënten liggen nog op intensive care

Op de intensive cares liggen nog 498 mensen met het coronavirus. Dat zijn er negen minder dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). „Een beperkte daling, maar dit past binnen de normale schommelingen. Voor het eerst zitten we onder de 500. Een paar dagen later dan gedacht, maar toch is het een belangrijke stap vooruit”, zegt Bas Leerink, hoofd van het coördinatiecentrum.

Van de coronapatiënten liggen er 483 op Nederlandse ic’s, negen minder dan een dag eerder. Op intensive cares in Duitsland verblijven nog altijd vijftien Nederlandse coronapatiënten, evenveel als op zaterdag en zondag.

Buiten de intensive cares, dus op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen, liggen nog 1118 coronapatiënten, 64 meer dan zondag.