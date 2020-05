Minder dan 200 coronapatiënten nog op de intensive care

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld op een intensive care, is gedaald naar 188. Dat zijn er 35 minder dan op maandag, de grootste daling in twee weken tijd. In de komende dagen daalt het aantal patiënten op de ic’s naar ongeveer 150, verwacht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de ic’s in Nederland liggen 187 coronapatiënten. Bovendien wordt iemand in Duitsland behandeld. Verpleegafdelingen van ziekenhuizen behandelen 698 coronapatiënten.

Op de intensivecareafdelingen liggen 499 patiënten met andere aandoeningen dan het coronavirus. Dat betekent dat de Nederlandse ic’s in totaal 686 mensen behandelen, minder dan gebruikelijk. Onder normale omstandigheden worden 800 tot 900 mensen op de ic’s behandeld. Daarvoor hebben de ziekenhuizen zo’n 1150 bedden beschikbaar.