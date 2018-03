Minder D66-stemmers in het onderwijs

De zich als onderwijspartij profilerende D66 verliest veel aanhang onder onderwijspersoneel. Uit een peiling van de Algemene Onderwijsbond (AOb) bleek dinsdag dat de democraten ten opzichte van een peiling uit 2016 een derde van hun stemmers onder deze doelgroep verliest.

Veel AOb-leden zijn teleurgesteld over het feit dat D66 in het nieuwe kabinet onvoldoende heeft waargemaakt van haar beloften over investeringen. „D66 beloofde van alles voor het onderwijs, maar heeft er niets van waargemaakt”, zo luidt de klacht.

De in D66 teleurgestelde onderwijsmensen zijn deels van plan te stemmen op GroenLinks, dat met 27 procent nu de grootste partij onder het personeel wordt, en op PvdA (19 procent). Een groot deel weet het nog niet. D66 gaat van 24 naar 15 procent.