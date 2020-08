Minder coronagevallen gemeld

Het aantal bevestigde coronagevallen is met 577 gestegen. Die positieve tests zijn tussen woensdagochtend en donderdagochtend gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is minder dan de 654 gevallen van woensdag en de 779 van dinsdag. In de afgelopen dagen zijn ongeveer 4200 besmettingen vastgesteld.

Onder de nieuwe coronapatiënten zijn meer dan 250 mensen die 20 tot 40 jaar oud zijn. Meer dan 150 patiënten zijn 40 tot 60 jaar oud.

De regio Rotterdam-Rijnmond is de grootste brandhaard. Daar kwamen donderdag 108 nieuwe gevallen aan het licht, het laagste aantal in bijna een week. Amsterdam-Amstelland registreerde 75 nieuwe gevallen, en ook dat is het laagste aantal in ongeveer een week tijd. In Haaglanden hoorden 83 mensen dat ze besmet zijn geraakt. Het aantal patiënten in de provincie Utrecht steeg met 51. Midden- en West-Brabant noteerde 33 nieuwe besmettingen en Friesland 9.