Minder coronabesmettingen in Rotterdam

In Rotterdam en omstreken zijn zaterdag minder coronabesmettingen geconstateerd dan vrijdag. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn zaterdag 29 mensen positief getest. Dat blijkt uit het coronadashboard van de Rijksoverheid. Vrijdag waren in deze regio 58 mensen positief getest. Donderdag waren het er 48 en woensdag 35.

Omgerekend naar het aantal inwoners zijn in Rotterdam-Rijnmond zaterdag 2,2 mensen per 100.000 inwoners positief getest.

Landelijk zijn 137 mensen positief getest, meldt het dashboard. Dat zijn eveneens minder gevallen dan vrijdag, toen er 191 mensen positief getest zijn.

Ook in Hollands Midden, waarin Hillegom ligt waar vorige week een plaatselijke uitbraak was, daalt het aantal gevallen. Omgerekend naar het aantal inwoners zijn in Hollands Midden 0,9 mensen per 100.000 positief getest. Vrijdag waren dat nog 2,6 mensen op de 100.000.

In Amsterdam en omstreken is het aantal positief getest mensen ietsje gestegen. Op de 100.00 inwoners zijn hier 2,1 mensen positief getest. Vrijdag waren dit nog 1,9 mensen.