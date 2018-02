Minder cocaïne en meer vangsten in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP ). In de Rotterdamse haven is in 2017 minder cocaïne onderschept dan in 2016. Dat blijkt uit de cijfers van het Rotterdamse HARCteam (Hit And Run Cargo-team), een samenwerkingsverband van douane, FIOD en Zeehavenpolitie. Er zijn wel iets meer partijen onderschept dan in het jaar 2016.

In totaal werd 5264 kilo cocaïne, 514 kilo heroïne, zo’n 2700 kilo marihuana en ongeveer 500 kilo synthetische drugs onderschept. Er werden door het HARCteam rond de dertig verdachten aangehouden.

De partijen onderschepte cocaïne waren het afgelopen jaar kleiner dan in 2016. Toen werd een recordhoeveelheid cocaïne onderschept, 13.312 kilo. Daarbij zaten enkele zeer grote partijen van meer dan 1000 kilo. Vorig jaar waren de grootste partijen die werden gevonden rond de 400 kilo en was er één van zo’n 700 kilo. In gewicht was de grootste vangst van 2017 een partij marihuana van ruim 2500 kilo.

De drugs worden veelal tussen de lading verstopt, maar zitten ook vaak in de wanden of tussen platen in een container. Ook worden nog steeds kleinere partijen ontdekt die door bemanningsleden van zeeschepen worden aangevoerd, het afgelopen jaar bijvoorbeeld in schoenzolen. In 2017 is ook een aantal partijen ontdekt in zogenoemde groupagecontainers. Dat zijn containers die door verschillende afzenders in Zuid-Amerikaanse landen worden gevuld met bijvoorbeeld huisraad.

Verreweg de meeste containers worden aangevoerd naar de grote containerterminals op of bij de beide Maasvlaktes. Maar in 2017 is ook een toename geconstateerd van de aanvoer naar de zogenoemde stadshavens.