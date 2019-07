Minder cel, wel tbs voor doodsteken echtgenoot

Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 41-jarige Sandra N. veroordeeld tot bijna drie jaar cel en tbs met voorwaarden voor het doodsteken van haar echtgenoot (39) in juni 2016. N. werd door de rechtbank eerder veroordeeld tot acht jaar cel. De uitspraak van het hof betekent dat zij niet terug hoeft naar de gevangenis, omdat ze de opgelegde celstraf al in voorarrest heeft uitgezeten. Volgens het hof verkeerde de vrouw ten tijde van het misdrijf in een zogeheten dissociatieve toestand, waardoor de gepleegde doodslag haar verminderd kan worden toegerekend.

N. stak haar man meerdere malen met een mes toen zij naast hem in bed lag. De man wist nog het huis uit te vluchten, maar bezweek op straat aan zijn verwondingen. Vervolgens stak de vrouw zichzelf circa dertig keer en raakte levensgevaarlijk gewond. De vijf kinderen van het stel waren op het moment van het geweld in huis. N. en haar man hadden die avond ruzie gehad. Binnen het gezin speelden al jaren problemen.

Bij het bepalen van de straf heeft het hof rekening gehouden met de moeilijke omstandigheden waarin de vrouw jarenlang heeft geleefd. De rechter gaat er vanuit dat zij tot de steekpartij is gekomen door gevoelens van angst, vernedering en wanhoop, veroorzaakt door haar partner. Ook de rechtbank had dit al vastgesteld.