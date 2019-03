Minder cel voor man die Klaas Otto neerschoot

De Belg die No Surrender-oprichter Klaas Otto in 2015 neerschoot, heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen. Het hof van beroep in Antwerpen heeft Joop M. (46) tot vijf jaar cel veroordeeld, meldt de Gazet van Antwerpen. In eerste aanleg kreeg de autohandelaar uit het grensdorp Poppel nog acht jaar gevangenisstraf.

Anders dan de rechtbank acht het hof bewezen dat Klaas Otto de schietpartij zelf heeft uitgelokt door de autohandelaar af te persen en te bedreigen. M. beschoot de toenmalige voorman van de motorbende in maart 2015. Otto kwam volgens M. geld eisen na een stukgelopen deal over de verkoop van een oldtimer. De oprichter van No Surrender raakte gewond aan zijn nek, maar overleefde.

Tijdens de Belgische rechtszaak speelden stukken uit de Nederlandse strafzaak tegen Otto een rol. De voormalige motorclubleider werd vorig jaar door de rechtbank in Breda tot zes jaar cel veroordeeld voor afpersing en witwassen. Daaronder viel ook de afpersing van de Belgische autohandelaar. Het gerechtshof in Den Bosch begon onlangs aan het hoger beroep in de zaak tegen Otto.