Minder bezoekers voor diensten Hersteld Hervormde Kerk Staphorst

Bij de zondagse diensten in de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst mogen minder bezoekers naar binnen dan gebruikelijk, maakte de kerk zaterdag bekend op de website. Afgelopen weekeinde gingen er telkens zo’n zeshonderd mensen naar de diensten. Dat leidde in het hele land tot veel ophef.

„Het aantal bezoekers per kerkdienst wordt verminderd. De gemeenteleden dienen de indeling volgens het rooster aan te houden”, aldus de kerkenraad. „In de eredienst zullen er minder psalmen gezongen worden.”

De scriba van de kerk in Staphorst, A. Bouwman, kan in de nieuwe opzet niet aangeven hoeveel mensen er precies de diensten kunnen bijwonen. Wel heeft de kerkgemeente volgens hem het advies van het landelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk overgenomen en het aantal bezoeker „substantieel afgeschaald”.

Wat betreft het zingen heeft de kerkenraad het advies ook opgevolgd door het aantal psalmen bij de diensten te verminderen. „Alle aanwezigen mogen zingen ongeacht hun leeftijd”, aldus Bouwman. De kerk heeft een rapport laten opmaken over de ventilatie en luchtverversing en die voldoen volgens hem meer dan ruimschoots aan de norm. „Met het aantal mensen dat nu kan komen en mag zingen is de kans op besmetting 0,0 procent”, verzekert Bouwman.

Het landelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk adviseerde vrijdag het aantal bezoekers van kerkdiensten „substantieel” te verlagen. Verder moet er een „hernieuwde bezinning” komen „op de wijze en frequentie van de samenzang”. Ook moeten er bij het in- en uitgaan van de kerk mondkapjes worden gedragen, aldus het bureau.

Op dat laatste punt legt het kerkbestuur in Staphorst de verantwoordelijkheid bij de kerkgangers zelf. „Aangezien er geen wetenschappelijk bewijs is over het nut van mondkapjes, is het de verantwoordelijkheid van de kerkgangers zelf of ze deze bij het in- en uitgaan willen dragen.”