Minder bevolkingsgroei vanwege nieuwe coronavirus

De Nederlandse bevolking is het afgelopen kwartaal minder gegroeid dan dezelfde periode een jaar eerder. Vanwege het nieuwe coronavirus oversteeg het aantal overlijdens het aantal geboortes. De bevolking groeide alleen vanwege migratie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De bevolking groeide het afgelopen kwartaal met 15.500 mensen, 8500 minder dan in het eerste kwartaal van 2019. Halverwege maart begon het aantal sterfgevallen vanwege het nieuwe coronavirus op te lopen. Mede daardoor zijn het afgelopen kwartaal 3000 meer mensen overleden dan geboren. De bevolking groeide nog wel, omdat meer mensen naar Nederland verhuisden dan naar het buitenland vertrokken.

Maar CBS-socioloog Tanja Traag ziet ook tekenen dat de migratiestromen zijn geraakt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Zo zijn in maart veel Nederlanders weer hier naartoe verhuisd. „Dat zijn bijvoorbeeld mensen die voor hun werk in het buitenland waren en vanwege corona weer terug zijn gekeerd.” Sommigen zagen juist af van emigratie. „Bijvoorbeeld mensen die denken van: die baan bij de VN in New York gaat nu niet werken, ik blijf.”

In het afgelopen kwartaal kwamen bijna 2000 meer Polen naar Nederland dan er vertrokken. Daarmee zijn mensen met een Poolse achtergrond nog steeds de grootste migrantengroep. Maar al vanaf januari neemt het aantal mensen dat naar Polen vertrekt toe, terwijl het aantal immigranten uit het land afneemt. Traag vermoedt dat dit ook deels te maken heeft met het coronavirus. Het aantal immigranten uit India en Turkije begon in maart af te nemen. „We verwachten het effect van het coronavirus op de migratie nog veel duidelijker te zien als de data van april binnenkomen”, aldus Traag.