Minder belangstelling op dag twee MH17-proces

Op dag twee van het proces over het neerhalen van vlucht MH17 is de belangstelling flink afgenomen. Zat het speciaal gebouwde perscentrum naast het gerechtsgebouw op Schiphol maandag nog vol met media, dinsdag is het aantal journalisten beduidend minder. Ook in het gerechtsgebouw zelf is het aanzienlijk minder druk met waarnemers, media en andere belangstellenden.

Van de maandag massaal uitgerukte straalwagens zijn er dinsdag nog maar een paar over. Alle plekken voor nabestaanden zijn - net als tijdens de eerste dag - bezet in de rechtszaal.

Het proces kan ook via een livestream worden gevolgd. Voor het proces hebben zich ruim vierhonderd journalisten uit binnen- en buitenland aangemeld.

Het Openbaar Ministerie zet op de tweede zittingsdag van het proces uiteen hoever het onderzoek is en wat er nog moet gebeuren voordat de zaak wat justitie betreft inhoudelijk behandeld kan worden. De advocaten van de nabestaanden hebben aangekondigd dat zij na het betoog van het OM een verzoek willen doen. De inhoud daarvan is nog niet bekend.

Voor het proces zijn blokken van zittingsdagen tot en met maart volgend jaar ingeruimd. Het is niet duidelijk hoeveel daarvan gebruikt gaan worden en of het voldoende is.

De vier verdachten - drie Russen en een Oekraïner - blijven weg uit de rechtszaal. Een van hen, Oleg Poelatov, laat zich door twee Nederlandse advocaten vertegenwoordigen. Het viertal wordt beschuldigd van het neerhalen van het vliegtuig en van moord op de 298 inzittenden. MH17 werd op 17 juli 2014 boven oost-Oekraïne uit de lucht geschoten met een Buk-raket.