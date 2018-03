Minder autodiefstal, minder zaken opgehelderd

Het aantal autodiefstallen is in de afgelopen jaren met 40 procent gedaald. Werden in 2010 nog 14.450 auto’s gestolen, vorig jaar waren het er 8670.

De vier grote steden en hun aangrenzende gemeenten hebben vaker dan elders in het land te maken met autodiefstal. Ook Limburgers hebben er opvallend vaak last van, onder meer in Maastricht, Heerlen en Valkenburg (bijna zeven op duizend auto’s werden gestolen). Ook Arnhem en Nijmegen staan in de top 10 met meer dan vier gestolen auto’s per duizend.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat woensdag met de cijfers kwam, maakt wel een kanttekening. Auto’s staan geregistreerd in de gemeente waar de eigenaar woont, leaseauto’s doorgaans in de gemeente waar de leasemaatschappij gevestigd is. Dat kan leiden tot een vertekening in gemeenten waar grote leasebedrijven zijn gevestigd.

Niet alleen nam het aantal autodiefstallen af, tussen 2011 en 2015 werden ook minder diefstallen opgehelderd door de politie. Het aantal autodiefstallen waarbij een of meer verdachten in beeld waren, nam in die jaren af van 11 naar 8 procent.