Minder animo voor Amsterdamse pakketten tegen vuurwerk

De gemeente Amsterdam verstrekt dit jaar 151 speciale pakketten, voorzien van onder meer borden en raamposters die duidelijk maken dat het afsteken van vuurpijlen en rotjes niet in de straat is gewenst. Dat zijn er 61 minder dan vorig jaar, toen de pakketten er voor het eerst waren en er 212 werden verstrekt. Een gemeentewoordvoerder kan niet zeggen om hoeveel straten het precies gaat, omdat het kan dat meerdere mensen in dezelfde straat een dergelijk pakket hebben aangevraagd.

Amsterdam wil overlast door vuurwerk de komende jaren terugdringen. Onderzoek van de gemeente toonde eerder aan dat 82 procent van de inwoners dit ook wil. Zo mag er voor het eerst dit jaar niet worden geknald in 33 stadsparken en bij groengebieden, zoals het Oosterpark, het Vondelpark, het Sarphatipark, en het Noorderpark. Sinds vorig jaar mocht in de hoofdstad al geen vuurwerk meer worden afgestoken rond ziekenhuizen en al langer geldt een verbod rond instellingen waar dieren worden verzorgd of opgevangen.

Ook is er dit keer met de jaarwisseling geen centrale vuurwerkshow in de hoofdstad. Volgens de gemeente was er onvoldoende belangstelling voor de show op de Kop van Java, omdat Amsterdammers oud en nieuw liever in eigen buurt vieren.

Het stadsbestuur streeft er de komende jaren naar het afsteken van vuurwerk steeds meer in georganiseerd verband te doen op afgesproken plekken. Dit moet leiden tot minder overlast, letsel en schade.

De hoofdstad wil vuurwerk overigens niet helemaal verbannen, aangezien veel bewoners wel hechten aan die traditie tijdens de jaarwisseling.