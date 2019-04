Millennials erkennen belang van musea

Jongeren zien in grote mate (80 procent) het belang van Nederlandse musea, stelt de Nationale Museumweek op basis van onderzoek onder zogenoemde millennials.

De jongeren in deze leeftijdsgroep (geboren tussen 1980 en 2000) bezoeken vaker dan het landelijk gemiddelde een museum. Volgens onderzoeksbureau Motivaction geeft een derde van de ondervraagde jongeren aan minstens een keer per jaar een museum te bezoeken. De gemiddelde Nederlander doet dat slechts een keer in de twee jaar.

De millennials noemen ontspanning en vermaak als voornaamste drijfveren voor museumbezoek. Tentoonstellingen over geschiedenis genieten hun voorkeur, gevolgd door wetenschap en techniek of door kunst.

Initiatiefnemer Mirjam Moll van de Nationale Museumweek noemt het „echt hoopvol dat deze opkomende generatie het heel belangrijk vindt dat er musea zijn in Nederland”. Dat zij massaal kiezen voor geschiedenis als belangrijkste thema, zegt volgens haar iets „over de hernieuwde hang naar zingeving”.