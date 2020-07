Miljoenenvondsten aan cocaïne in Rotterdamse haven

Bij twee vondsten in containers in de Rotterdamse haven is zaterdag 242 kilo aan cocaïne met een straatwaarde van circa 18 miljoen euro onderschept.

De douane trof de eerste partij verdovende middelen aan in een container die afgelopen woensdag in Rotterdam arriveerde met een schip uit de Braziliaanse havenstad Santos. De lading was bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. Achter een wand in de container vonden de douaniers 30 kilo cocaïne.

Later op de dag werd nog eens 212 kilo coke gevonden in een container geladen met printerinkt, afkomstig uit Paranagua (Brazilië) en bestemd voor Duitsland. De verdovende middelen zaten in elf sporttassen. De ontvangende bedrijven hebben volgens de opsporingsinstanties vermoedelijk niets met de drugssmokkel te maken.