Bij betonbedrijf Bruil in Geertruidenberg (Noord-Brabant) is woensdagochtend een silo ingestort. Het bedrijf gaat uit van een miljoenenschade. Hoe de silo heeft kunnen instorten is nog onduidelijk. Het bouwwerk was net nieuw.

Er is niemand gewond geraakt bij het incident. De oorzaak wordt nog onderzocht. Bruil laat weten dat er voorlopig niet gewerkt kan worden.