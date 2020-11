Miljoenenfraude mogelijk door slechte administratie gemeente Rotterdam

Het is corrupte ambtenaren gelukt om de gemeente Rotterdam voor zeker 2 miljoen euro op te lichten omdat de gemeente de administratie niet goed op orde had. Dat schrijft de Rotterdamse wethouder Financiën Arjan van Gils in een brief aan de gemeenteraad.

De afgelopen maanden is er extern onderzoek gedaan naar de fraude, die in 2018 aan het licht kwam bij een FIOD-onderzoek naar vreemde betalingen bij een bouwbedrijf. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de administratie van de gemeentelijke afdeling Uitvoering Werken „gebrekkig is en dat achteraf niet alles controleerbaar en aantoonbaar is”. De directe schade van de fraude wordt geschat op circa 2 miljoen euro, maar dit bedrag kan nog oplopen omdat nog niet alle informatie uit de financiële systemen van de gemeente zelf te halen is.

Meerdere ambtenaren van de dienst Stadsbeheer spanden langere tijd samen met aannemers en leveranciers. In ruil voor smeergeld in de vorm van onder meer dure horloges en een boot hoogden de ambtenaren facturen op of lekten zij vertrouwelijke informatie bij aanbestedingstrajecten. Vijf ambtenaren zijn ontslagen, vier medewerkers zijn geschorst.

Wethouder Van Gils laat weten de aanbevelingen uit het onderzoek mee te nemen en ook toe te passen op andere afdelingen van de gemeente. Zo moet onder meer een nieuw jaarplan ervoor zorgen dat integriteit bespreekbaar wordt binnen de organisatie en dat medewerkers niet-integere zaken melden.