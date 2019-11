‘Miljoenenclaim om deurwaarderskosten’

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) gaat proberen om namens tienduizenden gedupeerden ten onrechte betaalde deurwaarderskosten terug te vorderen bij GGN en bij zorgverzekeraars Menzis en CZ.

GGN is het grootste deurwaarderskantoor in Nederland. Volgens LOSR kunnen 34.000 mensen samen 5 miljoen euro terugvragen.

Dit is nu mogelijk omdat uit een recente uitspraak van de tuchtrechter in hoger beroep is gebleken dat GGN gemiddeld 160 euro te veel in rekening heeft gebracht bij wanbetalers onder CZ- en Menzis-klanten, die werden doorgestuurd naar robotrechter e-Court. Dat heeft LOSR bevestigd naar aanleiding van een bericht van consumentenprogramma Kassa (BNNVARA).

GGN riep uit naam van zorgverzekeraars mensen met betalingsachterstanden op voor e-Court. Dat is een digitale website die als geschillenbeslechter conceptvonnissen produceert voor de rechtbank. Daarbij bracht het deurwaarderskantoor ‘ambtelijke kosten’ in rekening. Dat zijn kosten die een deurwaarder in rekening mag brengen voor een oproep om voor de kantonrechter te verschijnen.