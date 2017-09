Miljoenenclaim coffeeshops om strop

Coffeeshophouder Peter Hendriks heeft de gemeente Sittard-Geleen gedagvaard vanwege het miljoenenverlies dat hij naar eigen zeggen lijdt. Hendriks claimt een schadebedrag van tientallen miljoenen euro’s als gevolg van de invoering van het zogenoemde i-criterium door burgemeester Sjaar Cox. Dat liet zijn raadsman, Bas Peters, dinsdag weten.

Het i-criterium verbiedt buitenlanders de toegang tot coffeeshops. Cox voerde dat buitenlanderverbod op 1 juni 2016 in. Sindsdien daalde de omzet van beide Sittardse coffeeshops Relax en Skunk van Hendriks naar eigen zeggen met minstens 70 procent. Tot het verbod bezochten jaarlijks 350.000 mensen beide shops, aldus Hendriks. Hoe langer Cox het verbod handhaaft, hoe hoger de schadeclaim wordt, waarschuwde Peters.

Op 4 oktober staat een hoorzitting in deze civiele zaak op de rol van de rechtbank in Maastricht, aldus Peters. De rechtbank kon dat dinsdag nog niet bevestigen.

In overleg met de gemeente verhuisde Hendriks in 2014 twee coffeeshops uit het stadshart naar het Stationsgebied in Sittard. Dat kostte hem naar eigen zeggen veel geld. Hij leed een strop toen Cox op 1 juni 2016 een verbod instelde voor buitenlanders in de coffeeshops.

Hendriks is ook boos omdat Cox nooit overleg met hem zou hebben gevoerd over invoering van dit ingezetencriterium. Cox volgde daarmee het voorbeeld van Maastricht.