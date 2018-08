Miljoenen voor strijd tegen rugpijn

Marianna Tryfonidou, hoogleraar in Utrecht, wil de chronische rugpijn te lijf. Ze heeft daarvoor een organisatie opgezet, die nu 15 miljoen euro van de Europese Commissie krijgt.

Chronische rugpijn komt veelal door een versleten tussenwervelschijf. Het euvel heeft ook vaak gevolgen voor het werk dat mensen doen. Alleen in de EU veroorzaakt dat een financiële strop van ongeveer 240 miljard euro per jaar, weet de universiteit van Utrecht.

Tryfonidou gaat nu met haar iPSpine-consortium een behandeling ontwikkelen om met speciaal opgekweekte stamcellen problematische tussenwervelschijven te ‘verjongen’. Er is nog wel een lange weg te gaan en eerst wordt er met honden als patiënten gewerkt. „Over vijf jaar zal bewezen worden dat deze behandelmethode veilig is en worden voor honden met rugpijn de eerste stappen in de kliniek gezet”, aldus diergeneeskundige Tryfonidou.