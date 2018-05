Miljoenen voor onderzoek naar kindermedicatie

Van 90 procent van de medicijnen die kinderen krijgen, is nooit goed onderzocht wat de effecten zijn. De EU en de farmaceutische industrie investeren 130 miljoen euro in goed onderzoek.

Kinderarts Saskia de Wildt is blij met het geld dat donderdag werd toegezegd. De hoogleraar klinische farmacologie van het Radboud UMC in Nijmegen werkt op de kinderintensive care. „Zo’n 80 procent van de medicijnen die op onze afdeling wordt toegediend is nooit getest.”

Onethisch

Tot nog toe was medicijnonderzoek vooral gericht op volwassenen. Vóór 2007 was het zelfs niet toegestaan om medicijnen te testen op kinderen. „Dat werd onethisch gevonden”, vertelt De Wildt. „Het is natuurlijk ook risicovol om medicijnen op kinderen te testen, maar nu doen veel artsen maar wat. Uit ervaring weten ze wat een medicijn doet, maar in de bijsluiter staat niets over de juiste dosering of mogelijke bijwerkingen.”

De Wildt herinnert zich dat er tijdens haar studie geneeskunde een nieuw soort antibioticum op de markt kwam dat dodelijke slachtoffers tot gevolg had. „Dat was een middel tegen bloedvergiftiging. Iedereen vond het fantastisch, want je hoefde het bij baby’s maar eens per dag te prikken, in plaats van vier keer. Later werd er een waarschuwing afgegeven. De combinatie van sondevoeding, die veel kinderen in het ziekenhuis krijgen, en het nieuwe medicijn leidde tot sterfgevallen. Onderzoek had dat kunnen voorkomen.”

Als kinderen in een onderzoekssetting een medicijn toegediend krijgen, worden bijwerkingen nauwkeurig geobserveerd. „De kans dat er kinderen overlijden zal dan lager zijn dan wanneer een arts op de gok iets toedient. Het is dus juist ethischer om onderzoek te doen, dan om middelen te gebruiken die niet onderzocht zijn.”

Europees netwerk

De investering van 130 miljoen euro is volgens De Wildt slechts „startgeld. Om elk medicijn te testen is veel meer nodig.”

De Wildt krijgt 2 miljoen euro om een Europees netwerk van experts op te zetten, waardoor onderzoek naar kindermedicatie mogelijk wordt. „Er zijn in de loop der jaren wel onderzoekjes gedaan, maar die waren zo kleinschalig dat de resultaten weinig zeiden.”

Onderzoek naar de werking van kindermedicatie is lastig, omdat er relatief weinig zieke kinderen zijn. „Het is onmogelijk om in één land gedegen onderzoek te doen. Met het Europese netwerk moet het mogelijk worden om medicijnen te testen op grote groepen kinderen.”