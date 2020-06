Miljoenen voor christelijke ontwikkelingshulp

Christelijke organisaties ontvangen de komende tijd van de overheid miljoenen euro’s voor hun ontwikkelingshulp in het buitenland. Ze kregen zelfs de ‘eerste prijs’.

Om de vijf jaar verdeelt het ministerie van Buitenlandse Zaken bijna een miljard euro aan ontwikkelingsgeld. Organisaties die op dat terrein werkzaam zijn, vormen daarvoor consortia die een plan indienen. Van de meer dan honderd consortia hebben er vorige week twintig te horen gekregen dat ze een deel van het geld uit het Power of Voicesfonds krijgen.

Vijf jaar geleden behoorden de christelijke hulporganisaties niet tot degenen die werden verkozen. Nu wel, zegt Rijk van Ginkel van Fruits of Passion in Bodegraven. Hij diende een plan in namens een consortium dat bestaat uit ZOA, Light for the World, Leprazending en het African Disability Forum. „Als nieuw consortium is het bijzonder moeilijk tussen de bestaande consortia te komen. Dat is gelukt, maar daarbovenop heeft dit consortium van de twintig gehonoreerde aanvragen de hoogste kwaliteitsscore toegekend gekregen.”

Ook de consortia waaraan Woord en Daad en TEAR meededen, behoren tot de twintig die overheidsgeld krijgen. Dit principebesluit wordt definitief als de voorlopige voorstellen gedetailleerder worden uitgewerkt.

ZOA en zijn partners hebben 40 miljoen euro aangevraagd; het definitieve bedrag wordt later bekend. Dat bedrag wordt onder meer besteed aan projecten voor mensen met een handicap. Het afgelopen kalenderjaar hielp ZOA ruim 1,4 miljoen mensen met noodhulp of wederopbouw.

Woord en Daad wil de bevolking van West-Afrikaanse landen helpen die „buitenproportioneel geraakt wordt door effecten van klimaatverandering”, zegt woordvoerder Pascal Ooms. „Er worden wel programma’s opgezet om de effecten te verzachten, maar de bevolking wordt vaak niet betrokken bij beleidsvorming, planning en uitvoering. Terwijl deze mensen wel de klappen van klimaatverandering moeten opvangen.”

Woord en Daad heeft samen met onder andere zijn partnerorganisatie in Burkina Faso, SPONG, programma’s bij het ministerie aangemeld die de bevolking hierbij helpen. Het gaat daarbij onder meer om adviezen aan boeren rond klimaatbestendige gewassen. Voor de komende vijf jaar is 30 miljoen euro aangevraagd.