Miljoenen Nederlanders vullen stemhulpen in

Miljoenen Nederlanders hebben in aanloop naar de verkiezingen gebruikgemaakt van onlinestemhulpen. In totaal hebben tot nu toe 2,6 miljoen mensen MijnStem ingevuld. Bij StemWijzer gaat het om 1,7 miljoen invullers en het Kieskompas is vooralsnog 500.000 keer geraadpleegd. Woensdag gaan kiezers naar de stembus om te stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

MijnStem laat weten dat van de 2,6 miljoen invullers 1.534.000 mensen (59 procent) dat doen voor de Waterschappen. De andere 1.066.000 personen (41 procent) vult de stemhulp in voor de Provinciale Staten. Op het hoogtepunt, vlak na afloop van het NOS-debat dinsdagavond, waren er 300.000 invullers online.

De andere onlinestemhulp, StemWijzer, laat weten dat woensdagochtend om 09.00 uur de 1,7 miljoen invullers werden bereikt. Dinsdag raadpleegden 400.000 mensen deze stemhulp voor de Provinciale Statenverkiezingen.