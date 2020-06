Miljoenen mensen krijgen testbericht van NL-Alert

Het indringende alarmgeluid van NL-Alert klinkt maandag om 12.00 uur op circa 13 miljoen telefoons in Nederland. Het gaat om een test van het systeem, waarmee de overheid kan waarschuwen voor bijvoorbeeld een grote brand, terreuraanslag, epidemie of onverwacht noodweer en kan adviseren hoe het best kan worden gehandeld.

Het testbericht verschijnt gelijktijdig op digitale reclamezuilen in het hele land en op vertrekborden voor het openbaar vervoer. Voor het eerst is het bericht nu ook op NS-informatieschermen te zien.

Het systeem wordt twee keer per jaar getest. Vorige keer gebeurde dat op de eerste maandag van december, gelijktijdig met de maandelijkse test van het luchtalarm. Die heeft deze maand niet plaatsgehad, omdat het vorige week tweede pinksterdag was.