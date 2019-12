Miljoenen mensen krijgen testbericht NL-Alert

Ongeveer 12 miljoen mensen in Nederland ontvangen maandag een waarschuwingsbericht van de overheid op hun smartphone. Het is een testbericht voor NL-Alert. Dat bericht verschijnt ook op honderden digitale reclamezuilen in het hele land en op vertrekborden voor het openbaar vervoer. Het controlebericht wordt precies om 12.00 uur verstuurd, tegelijk met het luchtalarm.

Door een NL-Alert informeert de overheid de bevolking over een ramp in de buurt en hoe in dat geval het beste kan worden gehandeld. De boodschap wordt via mobiele telefoons verzonden bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties.

Het systeem wordt twee keer per jaar getest. Het vorige controlebericht werd op maandag 3 juni verstuurd. Dat proefalarm werd ontvangen door ruim 11,7 miljoen mensen van 12 jaar en ouder.