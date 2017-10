Miljoenen extra voor monumenten en cultuur

Het nieuwe kabinet trekt komend jaar 150 miljoen euro uit voor monumenten en erfgoed. Monumentale kerkgebouwen in het bijzonder gaan de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie aan het hart. Na 2018 komt er in totaal nog eens 175 miljoen euro bij.

Voor cultuur heeft de coalitie ook 80 miljoen extra over. Dat gaat onder meer naar het behoud en de ontwikkeling van volkscultuur.

Beide uitgaven passen in het streven van het kabinet de kennis over de Nederlandse geschiedenis en identiteit te vergroten. Om die reden krijgen kinderen voortaan les over het Wilhelmus en kan ieder kind het Rijksmuseum en het Binnenhof bezoeken.

Jongeren krijgen op hun achttiende verjaardag een boekje cadeau met de zogeheten nationale canon, een overzicht van de Nederlandse geschiedenis in vijftig thema’s. Dat wordt ook aan nieuwe Nederlanders uitgereikt.