Miljoen handtekeningen tegen dieren in kooien

Een miljoen Europeanen willen dat het opsluiten door veehouders van dieren in kooien op de Europese agenda komt. Een zogenoemd burgerinitiatief heeft inmiddels de vereiste 1 miljoen handtekeningen uit verschillende lidstaten gekregen. Dat meldt onder anderen Geert Laugs, mede-organisator en directeur Nederland van Compassion in World Farming (CiWF).

De actie ‘Stop de kooien’ kreeg alleen al uit Nederland 120.000 handtekeningen, zo wordt gemeld. Hoewel er nu genoeg steunbetuigingen zijn om naar de Europese Commissie te stappen voor een reactie, gaat het inzamelen nog even door in de hoop op een nog grotere impact.

"De dieren hebben zeer beperkte bewegingsvrijheid en bijna geen mogelijkheid voor hun natuurlijke gedrag. Veel dieren, zoals konijnen, kwartels en kippen, staan op draadgaas dat in hun pootjes snijdt; andere, zoals moedervarkens en kalveren, liggen op harde betonnen vloeren. De opsluiting in krappe ruimtes leidt vaak tot frustratie, stress, verwondingen en afwijkend gedrag. In de commerciële veehouderij zijn voor alle dieren alternatieven beschikbaar die beter dierenwelzijn garanderen", aldus de initiatiefnemers.