Miljoen euro opgehaald voor noodlijdende horeca

Het initiatief ‘Help de Horeca’ heeft 1 miljoen euro aan waardebonnen opgeleverd voor noodlijdende horeca. Er zijn er ruim 20.000 aangeschaft.

Koninklijke Horeca Nederland probeert zo de Nederlandse horecaondernemers een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis. Door de waardebonnen komt er toch geld binnen bij de horecazaken, ook nu ze gesloten zijn of alleen bezorgmogelijkheden hebben.

Volgens Dirk Beljaarts, algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland, is dit een mooi begin, maar niet voldoende. „Door de verlenging van de maatregelen verkeren veel ondernemers in grote problemen. Daar is veel meer voor nodig dan dit initiatief alleen.”

Bij de ruim 6000 zaken die meedoen staat het geld aan het einde van de maand op de rekening. Waarschijnlijk verdient de branche dit jaar maar 12 miljard euro, de helft van de gebruikelijke 24 miljard.