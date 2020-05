Miljoen euro extra voor onderhoud Auschwitz

De overheid stelt eenmalig een miljoen euro extra beschikbaar voor het onderhoud van alle authentieke overblijfselen van het voormalige concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz.

Dat geld is bestemd voor het onderhoud aan de gebouwen en de omgeving van Auschwitz, zodat de herinnering aan de slachtoffers van het nazibewind zo goed mogelijk bewaard kan blijven.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft het bedrag in het kader van 75 jaar vrijheid geschonken aan het Auschwitz-Birkenau Fonds. „Auschwitz-Birkenau was de grootste van alle nazi-Duitse concentratiekampen. Het herinnert ons aan een gitzwarte periode in de wereldgeschiedenis”, aldus Blokhuis. „Het is belangrijk dat dit kamp in deze originele vorm blijft bestaan, als tastbare herinnering en als waarschuwing dat dit nooit meer mag gebeuren.”

Eind vorig jaar stopte Duitsland 60 miljoen euro extra in het Auschwitz-Birkenau Fonds, maar verzocht ook andere landen een extra inspanning te doen. Nederland droeg eerder al 400.000 euro bij aan de stichting.