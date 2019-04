Miljoen buitenlandse paastoeristen verwacht

Circa een miljoen buitenlandse toeristen besteden hun paasweekeinde in Nederland, 150.000 meer dan vorig jaar. Twee derde van de bezoekers komt uit Duitsland, een kwart uit België, zo schat het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Hotels, vakantieparken en campings ontvangen daarnaast zo’n 350.000 gasten uit eigen land.

Volgens het NBTC is grote drukte te verwachten aan de kust en in de Bollenstreek, waar de tulpen, hyacinten en andere bloemen in bloei staan. Verder verwacht NBTC dat veel toeristen musea zullen bezoeken. In diverse steden zijn momenteel tentoonstellingen en activiteiten die draaien om Rembrandt en de Gouden Eeuw: Amsterdam, Den Haag, Middelburg, Delft, Haarlem, Leiden, Dordrecht, Hoorn en Enkhuizen hebben dat thema samen omarmd.

Het merendeel van de Duitse en Belgische toeristen is recent nog in Nederland geweest. Het NBTC richt zijn marketingpijlen nadrukkelijk op die groep ‘herhaalbezoekers’. „Deze toeristen staan open voor het ontdekken en ervaren van nieuwe plekken in ons land”, zegt directeur Jos Vranken.

Volgens de berekeningen van de promotieorganisatie zullen alle toeristen en dagjesmensen samen zo’n 800 miljoen euro uitgeven. Meer dan de helft van dat bedrag komt van Nederlanders die uitstapjes maken in eigen land.