Miljoen aan cashgeld in Rotterdamse woning

In een huis aan de Eric Kropstraat in Rotterdam heeft de politie woensdag 1,1 miljoen euro cashgeld gevonden. Het geld was verstopt in een reiskoffer en een plastic tas, meldt de politie donderdag. Een 38-jarige Rotterdammer is aangehouden.

De verdachte kwam in beeld in een lopend onderzoek naar witwassen en drugshandel. In het kader van dat onderzoek werden woensdag invallen gedaan in woningen en smartshops en twee auto’s doorzocht. Daarbij werden onder meer versnijdingsmiddelen, verpakkingsmaterialen en persen gevonden.

De 38-jarige verdachte wordt vrijdag voorgeleid.