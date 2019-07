Militairen Vierdaagse herdenken Market Garden

De Vierdaagse besteedt dit jaar extra aandacht aan de geallieerde operatie Market Garden, die in september precies 75 jaar geleden plaatsvond. De parcoursen van het wandelevenement voeren grotendeels door gebied waar in 1944 hard is gevochten. „Ik hoop dat iedereen zich onderweg realiseert hoe belangrijk het is dat wij dit wereldwandelfeest in vrijheid mogen beleven”, stelt marsleider Henny Sackers.

De militaire lopers uit Canada houden volgende week maandag een herdenking op de Canadese Erebegraafplaats in Groesbeek. Op de derde wandeldag, volgende week donderdag, komt de Vierdaagse langs deze begraafplaats. Dan zullen ook andere geallieerde landen daar even stoppen, aldus het ministerie van Defensie.

De deelnemende Duitse militairen gaan maandag naar de Duitse oorlogsbegraafplaats in het Limburgse Ysselsteyn, waar 32.000 graven zijn. Maandagavond loopt het Vierdaagsebestuur met militairen, veteranen en burgemeesters over De Oversteek. Dat is een brug en tevens monument in Nijmegen, op de plek waar de Amerikanen in 1944 met canvas bootjes de Waal overstaken. Sinds 2014 lopen er bij zonsondergang elke dag veteranen over deze brug.

De Britten stoppen op de eerste loopdag in Beuningen bij het monument voor de omgekomen bemanning van een Lancaster-bommenwerper. Later in de wandelweek zijn er nog herdenkingen bij Grave, in Mook en in Cuijk.

Burgerdeelnemers en toeschouwers kunnen zich aansluiten bij vele herdenkingen. Defensie moedigt hen aan om militairen aan te spreken onderweg: „Iedere militair kan vertellen over verbroedering en het wereldwijd bijdragen aan vrede, veiligheid en stabiliteit. Dat hadden ze 75 jaar geleden ook voor ogen.”