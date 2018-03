Militairen uitgeloot voor Vierdaagse

Voor het eerst in de geschiedenis van de 102-jarige Vierdaagse moeten militaire lopers vrijdag meeloten voor een startbewijs. Voor 160 individuele Nederlands militaire lopers is geen plaats, aldus een woordvoerster van de Vierdaagse. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat er niet voldoende plaatsen voor militairen waren.

Er kunnen maximaal zesduizend militaire lopers meedoen. Militairen lopen elke dag 40 kilometer met tien kilo bepakking op hun rug en overnachten op Kamp Heumensoord, dat tijdens de Vierdaagse tijdelijk militair gebied is. Als ze de Vierdaagse uitlopen krijgen ze een lintje op hun uniform.

Nu er te veel militaire inschrijvingen zijn, wordt er vrijdag tweemaal geloot. Eenmaal voor de militairen en eenmaal voor burgers. In totaal moeten ruim 12.000 inschrijvers vrijdag meedoen met de loting voor de Vierdaagse, die op 17 juli in Nijmegen start. Onder de burgerinschrijvingen zullen 3970 liefhebbers worden uitgeloot.

De belangstelling voor het lopen van de Vierdaagse is volgens de organisatie ook dit jaar weer gegroeid, ondanks een fikse verhoging van het inschrijfgeld. Wie vrijdag zeker is van een startbewijs moet binnen twee weken betalen. Volgens de organisatie leert de ervaring dat enkele duizenden lopers dat niet doen. Daardoor komen opnieuw startbewijzen beschikbaar. Voor het eerst is de organisatie nu van plan om vrijvallende startkaarten opnieuw te verdelen onder uitgelote lopers.

Daarmee gaat een grote wens van Vierdaagselopers in vervulling. Elk jaar wordt er gemopperd over de loting, terwijl er uiteindelijk zo’n 43.000 wandelaars echt van start gaan.