Militairen oefenen, ook in coronatijd

Het oefenen van militairen is belangrijk, ook in coronatijd. „Dit soort oefeningen zijn we hier in Nederland een beetje kwijtgeraakt.”

Rijst met peen en erwtjes en kipfilet staat er vanavond op het menu in het hoofdkwartier in Apeldoorn. Geserveerd in een zwart plastic bakje met wit plastic bestek. Militairen nemen per twee op 1,5 meter afstand van elkaar plaats aan een legergroene tafel. Binnen twintig minuten is iedereen klaar. Stukje fruit bij de uitgang, plastic in een afvalbak.

Op naar de avondbriefing waar brigadegeneraal Joland Dubbeldam, commandant van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL), de broodnodige informatie krijgt vanuit zijn operatiecentrum. Dertig voornamelijk mannen in een grote tent met een tafel in U-vorm. Het gaat over Biden en een (gefingeerde) bommelding, over corona en de situatie in Duitsland. Twaalf militairen zijn in quarantaine. Verder weinig bijzonderheden. „Een saaie briefing is goed voor de commandant”, glimlacht Dubbeldam (57).

Militairen van drie brigades en het OOCL doen tot deze week mee aan Zebra Sword: een grootschalige oefening op verschillende militaire terreinen in Nederland, van Weert tot aan de Marnewaard. Het scenario is een groot gevechtsconflict, zeg maar zoals de dreiging tijdens de Koude Oorlog. Aan het begin van de oefening, die drie weken duurde deden er 1500 militairen mee, het aantal werd gaandeweg teruggeschroefd naar 750. Dit omdat er soldaten nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus.

Omgooien

Aanvankelijk zou de oefening in Duitsland worden gehouden, nabij schietterrein Bergen-Hohne, maar vanwege Covid-19 werd ze naar Nederland verplaatst. „In drie weken tijd moesten we de hele oefening omgooien. Een prestatie als je bedenkt dat de voorbereidingen twee jaar in beslag nemen.” Volgens Dubbeldam blijft oefenen belangrijk, ook in coronatijd. „We zijn een vitale organisatie die altijd voorbereid moet zijn op verdediging van het NAVO-grondgebied en het bevorderen van de internationale rechtsorde. Dit soort oefeningen zijn we hier in Nederland een beetje kwijtgeraakt. Maar het zou goed zijn om dit jaarlijks te organiseren.”

Dubbeldam bevestigt de deelname aan de oefening van de dit jaar opgerichte 108 Technical Exploitation Intelligencecompagnie. Deze specialistische eenheid biedt militaire commandanten extra informatie met forensische methoden, zoals het vinden en uitlezen van data-dragers. Ook zijn biometrische gegevens zoals vingerafdrukken en DNA van bijvoorbeeld terroristen en hun netwerken op te sporen.

De Koninklijke Landmacht levert op dit moment eenheden voor de snelle reactiemachten van de NAVO en de EU en traint militairen voor de missies in Afghanistan, Irak en Litouwen. Ook zit er een eenheid op Curaçao. Daarnaast staat de landmacht gereed om bijstand te leveren tijdens rampen en crises, zoals nu in de strijd tegen het Covid-19-virus.

Handjes

„We leveren ‘handjes’ aan de XL-teststraten die nu worden opgetuigd. Zo hebben we dertig muzikanten van onze drie militaire muziekkorpsen in twee dagen omgeschoold.” In totaal levert Defensie 1000 mensen voor de XL-teststraten: 900 van de landmacht en 100 van het Korps Mariniers. Of er straks, als er een vaccin tegen corona is en miljoenen mensen moeten worden ingeënt, ook militairen nodig zijn, weet Dubbeldam niet. „We hebben een dienende rol. Als we gevraagd worden staan we klaar. We zijn de enige organisatie in Nederland die heel snel heel veel mensen kan inzetten.”