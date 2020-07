Militairen Havelte tonen geslachtsdeel aan vrouwelijke collega’s

Meerdere mannelijke militairen hebben op een kazerne in het Drentse Havelte hun geslachtsdelen getoond aan een groep vrouwelijke militairen, die in een naastgelegen gebouw op de kazerne aanwezig was. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag. De marechaussee onderzoekt de kwestie, waarvan melding is gedaan aan de commandant ter plaatse.

De marechaussee spreekt van een „zedenincident” en van „vermeende schennispleging”. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het team ‘zeden’ van de brigaderecherche.