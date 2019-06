Militairen gewond door blikseminslag

Door blikseminslag op een militair oefenterrein bij het Brabantse Ossendrecht zijn woensdagmorgen veertien jongeren gewond geraakt. Elders ontstonden er tijdens zware onweersbuien woningbranden.

De getroffen jongeren op het oefenterrein zijn 16 tot 18 jaar oud. Een van hen is er ernstig aan toe en is overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. De slachtoffers doen een vooropleiding waarmee ze kunnen instromen op de luchtmachtbasis in Woensdrecht. Tijdens een oefening werden ze verrast door de bliksem.

Op zeker drie plaatsen woedden woensdagmorgen branden in woningen als gevolg van blikseminslag. Een huis op een vakantiepark in Cadzand (Zeeland) liep schade op. De mensen die in het huis verbleven, zijn opgevangen in het hoofdgebouw van het vakantiepark. In Spijkenisse woedde een brand op de zolder van een woning. De Veiligheidsregio Rijnmond liet weten dat de bewoners in veiligheid zijn. Bij een brand in het achterdeel van een woning in Waspik kwam veel rook vrij. Omwonenden werd geadviseerd deuren en ramen gesloten te houden.

In het hele land kwamen woensdag zware onweersbuien voor. Het KNMI had code geel afgegeven. In de avond en nacht verdwijnen de buien.