Militaire coronahulp voor ziekenhuis Ede

Defensie heeft zes artsen en twaalf verpleegkundigen naar Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede gestuurd. Gelderse Vallei is het eerste ziekenhuis in Nederland waar militair medisch personeel wordt ingezet. Later deze week krijgen meer ziekenhuizen hulp van Defensie.

De achttien militairen volgen maandag een interne opleiding en gaan vanaf dinsdag aan de slag op de afdelingen intensive care en spoedeisende hulp, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis. Gelderse Vallei vroeg vrijdag om militaire hulp, nadat was besloten om het aantal ic-bedden drastisch uit te breiden. In de omgeving van Ede loopt het aantal met het coronavirus besmette mensen snel op.

De militairen lopen maandag nog in uniform door het ziekenhuis, maar vanaf dinsdag zijn zij niet meer te onderscheiden van het andere personeel. De militaire hulpverleners blijven volgens het ziekenhuis tot 17 april in Ede.