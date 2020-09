Militair opgepakt voor diefstal schilderij uit Van Ghentkazerne

De Koninklijke Marechaussee heeft een 36-jarige militair uit Heerlen aangehouden voor diefstal van een schilderij uit de Van Ghentkazerne in Rotterdam. De krijgsmacht had het gestolen schilderij enkele dagen eerder aangetroffen in de woning van de militair. Dat meldt de marechaussee woensdag op Facebook.

Het schilderij uit 1965 is eigendom van de Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers, en maakt volgens een woordvoerder van het Mariniersmuseum deel uit van een collectie. „Het komt uit een serie van zes schilderijen die voor het 300-jarig bestaan van het Korps Mariniers door Reint de Jonge zijn gemaakt”, aldus de woordvoerder. De stichting heeft aangifte gedaan van diefstal.

Het schilderij hangt nu weer in de kazerne. De militair werd maandag opgepakt en is inmiddels op vrije voeten, maar blijft verdachte in de zaak.