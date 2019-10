Militair ontkent smokkel cocaïne uit Curaçao

De 33-jarige militair uit het Limburgse Helden die wordt verdacht van een poging tot invoer van 70 kilo cocaïne vanaf een marinebasis op Curaçao naar Nederland, ontkent dat. Dat bleek maandag tijdens een eerste rechtszitting tegen de militair in Arnhem.

De drugs werden eind juni onderschept in containers met plunjebalen op marinebasis Parera in Curaçao. Een dag later werd de Limburgse militair in Nederland aangehouden. Zijn DNA zat op een plastic tas met cocaïne in een van de plunjebalen, onthulde de officier van justitie maandag. Ook heeft de marechaussee - toen de man op Curaçao in de gaten werd gehouden - een PGP-telefoon voor versleuteld telefoonverkeer in zijn persoonlijke kast gezien.