Militair Kroon bezweek bijna aan geheim

Het geheim over de tegenstander die hij in Afghanistan doodde zonder het te melden, werd Marco Kroon bijna te veel. Hij overwoog het leger te verlaten en dronk meer dan goed voor hem was, vertelt hij in De Telegraaf.

In het boek Kroongetuige vertelt Kroon hoe het incident in 2007 is gegaan. De met de Militaire Willems-Orde onderscheiden militair vertelt hoe hij de Afghaan doodde en dat niet aan de legertop vertelde. „Ik besloot: dit houd ik voor me. Hier verdwijnen dagelijks mensen en worden dood op straat gevonden zonder dat iemand ermee zit.”

Nadat hij bijna aan het geheim onderdoor ging, wendde Kroon zich in januari 2017 tot een vertrouwenspersoon. De zaak kreeg een dynamiek die Kroon nooit zegt te hebben voorzien en gewild. „Ik moest nog rapport uitbrengen, dat is wat ik heb gedaan”, zegt hij. „Anderen binnen Defensie hebben daarna cruciale inschattingsfouten gemaakt. Dat vind ik heel erg. Maar ik heb nergens spijt van.”