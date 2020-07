Milieuorganisaties positief over biomassaplannen SER

Milieuorganisaties zijn positief gestemd over de plannen van de Sociaal-Economische Raad (SER). Die adviseerde woensdag dat het verbranden van biomassa als hout voor het opwekken van energie, zoals elektriciteit en warmte, moet worden afgebouwd. In plaats daarvan moet biomassa worden ingezet als grondstof voor de chemie en materialen. De SER spreekt daarom liever van biogrondstoffen.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij met het advies. „De SER benadrukt terecht dat het klimaat vraagt om afbouw van fossiele grondstoffen en om opbouw van duurzame energie. Er kan geen afbouw van duurzame biogrondstoffen plaatsvinden, zonder opbouw van andere duurzame alternatieven. Het is winst dat de SER die relatie zo nadrukkelijk benoemt”, zegt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE.

Ook Natuur & Milieu is optimistisch. „Biomassa moet primair gezien worden als een grondstof in plaats van een brandstof, daarom spreken we vanaf nu ook over biogrondstoffen”, aldus directeur Marjolein Demmers. De organisatie is vooral blij met het oordeel van de SER dat biomassa niet langer gebruikt moet worden voor energie. „Maar juist wel als grondstof voor bijvoorbeeld de bouw en de chemische industrie, waar de toegevoegde waarde veel groter is.”

De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, sluit zich daar bij aan. „Nu komt het aan op concreet beleid en lef vanuit het kabinet. De subsidies die de overheid geeft voor het verbranden van biomassa, kunnen we beter besteden aan subsidies voor het isoleren van huur- en koopwoningen.”