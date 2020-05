Milieuorganisaties: luchtvaartnota doet niets met klimaatcrisis

De grote milieuorganisaties zijn zeer teleurgesteld over de luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen. Natuur & Milieu, Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Milieudefensie noemen het „stuitend” dat Van Nieuwenhuizen amper grenzen stelt aan de luchtvaart en de sector toestemming geeft tot 2050 met duizenden vluchten per jaar te groeien.

Het kabinet blijft de luchtvaart ontslaan van haar verantwoordelijkheid in de klimaatcrisis, stellen de milieuorganisaties in een persverklaring. „Onbegrijpelijk en in strijd met de opdracht. De Tweede Kamer zou hier geen genoegen mee moeten nemen.”

Terwijl alle andere sectoren in Nederland hun gezamenlijke uitstoot in 2030 moeten halveren, ziet de milieubeweging met grote frustratie dat het kabinet de luchtvaartsector toestaat om in 2030 nog ruim twee keer zoveel CO2 uit te stoten als in 1990. „Met deze nota houdt het de uitzonderingspositie van de sector, die ook al bijna geen belasting betaalt, in stand.”

De luchtvaartnota van minister Van Nieuwenhuizen moest volgens de mileuorganisaties een antwoord geven op de vraag hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere belangen als veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. „Deze balans is in de nota ver te zoeken. Het kabinet verzuimt om de overlast en klimaatimpact van de luchtvaartsector te begrenzen. Zij stelt zelfs dat de sector met 1 tot 1,5 procent per jaar kan groeien en zet de deur voor de opening van Lelystad Airport weer wagenwijd open.”

De luchtvaartnota schiet ook tekort als het gaat om het terugdringen van de geluidshinder voor de omwonenden van Schiphol. „Vliegtuigen worden de komende jaren niet stiller en de gezondheid van omwonenden wordt op deze manier niet serieus genomen”, concluderen de milieuclubs, die vindt dat het kabinet de coronacrisis juist had moeten aangrijpen om de vervuiling door de luchtvaart voor de lange termijn aan te pakken.