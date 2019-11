Milieukundige Martine Vonk overleden

Milieukundige en antropoloog Martine Vonk is op 14 november overleden. Ze leed sinds 2016 aan uitgezaaide borstkanker. Vonk zette zich in voor duurzaamheid en sprak en schreef daarover, onder meer via columns in deze krant.

Vonk studeerde sociaalwetenschappelijke milieukunde in Nijmegen. Tot 2016 was ze werkzaam als lector Ethiek en Technologie bij Saxion in Deventer/Enschede. Ze was getrouwd en had een dochter.

Verdrietig om het heengaan van de wijze, bevlogen en nog zo jonge @MartineVonk Ontroerd door haar hoop op God. Dankbaar voor haar levenslange inzet voor de schepping en voor alles wat ze ook voor ons als @christenunie heeft gedaan. We gaan haar zo ontzettend missen.. — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) November 16, 2019

Lees hieronder een uitgebreid interview met Martine Vonk in 2018 en de laatste column die ze voor het Reformatorisch Dagblad schreef.

Martine Vonk: Glimpjes rond een aardemens

Column: Duurzaamheid werd serieus thema onder christenen