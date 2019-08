Milieudefensie: lachgas schadelijk voor milieu

Milieudefensie waarschuwt voor de negatieve gevolgen van lachgas voor het milieu. De organisatie heeft berekend dat één ballon met lachgas gelijkstaat aan 15 kilometer autorijden of het verbranden van een liter benzine of diesel. "Lachgas is om te huilen, voor het klimaat", zegt Bram van Liere van Milieudefensie dinsdag.

Het gas, dat vooral door jongeren wordt gebruikt voor een snelle kick, is volgens de milieuorganisatie 250 keer schadelijker voor het klimaat dan CO2. "Veel festivalgangers zijn bijvoorbeeld goed bezig door de trein te nemen of vegetarisch te eten", zegt Van Liere. "Jammer dat lachgaspatronen dan roet in het eten gooien." Volgens hem neemt een gebruiker al snel vijf ballonnen lachgas op een festival, en dat is net zo schadelijk als 75 kilometer rijden met een auto. "Milieudefensie denkt dat heel veel mensen niet eens weten dat lachgas ons klimaat aantast."

Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarschuwde maandag voor de gevaren van lachgas in het verkeer. Uit cijfers van politie blijkt dat het aantal verkeersincidenten door toedoen van lachgas de laatste jaren fors is toegenomen. Tot juli dit jaar zijn er al 960 verkeersongelukken door lachgas geregistreerd. Gebruikers die het gas inhaleren, kunnen een tekort aan zuurstof krijgen en dat kan leiden tot bewusteloosheid.

CU-raadslid Don Ceder stelde de gemeenteraad van Amsterdam al eerder vragen over de schadelijkheid van lachgas.