Milieudefensie en WHO hekelen vuile lucht

Milieudefensie kondigt aan in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank van 27 december in de zaak om gezonde lucht. In zijn vonnis stelde de rechter toen vast dat Nederland de Europese normen voor luchtkwaliteit schendt, maar dat dit de Staat niet te verwijten valt.

„Iedereen heeft het recht gezonde lucht in te ademen. De Staat is verplicht daarvoor te zorgen en moet zich aan de wet houden. Daarom gaan we in beroep”, verklaart Anne Knol, campagneleider bij Milieudefensie in de krant.

De rechtbank had Milieudefensie in september nog gelijkgegeven in een spoedprocedure. De rechter oordeelde in december echter anders.

De Wereldgezondheidsraad (WHO) meent dat Nederland strengere regels moet invoeren voor luchtkwaliteit. Niet de nu geldende Europese normen, maar die van de WHO moeten gaan gelden voor de uitstoot van stikstof en fijnstof. Dit staat volgens Trouw in een advies van de Gezondheidsraad, de belangrijkste raadgever van het rijk op medisch gebied.

Als Nederland de WHO-normen gaat hanteren, zou dat betekenen dat er nog minder kleine, vuile deeltjes in de lucht mogen zitten dan nu toegestaan. Dat kan beperkingen met zich meebrengen voor grote vervuilers zoals het wegverkeer en de landbouw, maar ook de scheepvaart, (energie)centrales, industrie en gebouwen. Nederland haalt momenteel echter de lagere Europese eisen al niet.

„Forse gezondheidswinst is mogelijk”, zegt voorzitter Pim van Gool van de Gezondheidsraad. „We moeten dit ook Europees aanpakken, luchtstromen houden zich niet aan landsgrenzen.”